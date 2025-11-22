Εθελοντική αιμοδοσία στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η 28η συνολική εθελοντική αιμοδοσία.

Η Τράπεζα Αίματος του ΕΠΑΛ Τυρνάβου λειτουργεί από το 2009 και καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου, καθώς και των συγγενών τους, σε αίμα.

Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες, οι απόφοιτοι, αλλά και οι πολίτες του δήμου Τυρνάβου να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους αυτή τη συλλογική προσπάθεια για συγκέντρωση φιαλών αίματος, που είναι για όλους απαραίτητες.