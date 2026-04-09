Εθιμοτυπική επίσκεψη του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θωμά Ρετσιάνη

Αντιπροσωπεία του νέου Δ.Σ. του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, Θωμάς Ρετσιάνης στο γραφείο της Αντιδημαρχίας στο Μύλο Παππά.

Η συνάντηση επισφράγισε τις άριστες σχέσεις με το Δήμο Λαρισαίων και συζητήθηκαν σχέδια να συνεχίσει και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η συνεργασία.

Ο Μουσικός Σύλλογος Λάρισας, αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, με συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία από το 1931 με τη σημερινή μορφή (φέτος εορτάζει τα 95 του χρόνια), και από το 1902 όταν ιδρύθηκε η πρώτη ολιγομελής χορωδία από τον πρόδρομο Μουσικό και Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας.

Πρόθεση και όραμα του Δ.Σ., του καλλιτεχνικού διευθυντή και μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη, και όλων των μελών χορωδών είναι η προσφορά ποιοτικής μουσικής στο κοινωνικό σύνολο και η ανάπτυξη ακόμα περισσότερο της εξωστρέφειάς του ως μικτή χορωδία, όπως διαμορφώθηκε ξανά από το 2023. Παρέστησαν ο πρόεδρος, Δημήτρης Βελώνης, η αντιπρόεδρος Άννα Ράπτη, ο ταμίας Σταύρος Σταυρίδης και η καλλιτεχνική έφορος, Άννα Μπαλαμώτη.