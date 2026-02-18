Εθιμοτυπική συνάντηση Δρίκου-Μαμάκου στη Λάρισα

Τον Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Αρμόδιο Δρίκο υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των δύο Δήμων, για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Δρίκος βρίσκεται στη Λάρισα, στο πλαίσιο ευρύτερων επαφών με φορείς, ενώ μαζί του ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Χρήστος Ηλίας, ο Αντιδήμαρχος, Μιχάλης Σακελλάρης και ο τεχνικός σύμβουλος, κ. Δημήτρης Ραφτόπουλος.

Οι δύο Δήμαρχοι συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συνάντησή τους, στην επόμενη ευκαιρία που θα τους δοθεί.