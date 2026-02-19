Εθιμοτυπική συνάντηση Μαμάκου με τον νέο ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας

Τον νέο Γενικό Αστυνομικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Ντιζέ υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Η συνάντηση, με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας από τον κ.Ντιζέ, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν δώρα εθιμοτυπίας.

Οι κ.κ. Μαμάκος και Ντιζές συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ιδιαίτερα αναφορικά με τις δράσεις και παρεμβάσεις κοινής αστυνόμευσης, ενώ υπογράμμισαν την εξαιρετική συνεργασία Δήμου Λαρισαίων και Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.