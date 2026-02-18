Εθυμοτυπική επίσκεψη του αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλίας στον περιφερειάρχη

O Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και του ευχήθηκε υγεία και καλή δύναμη στο πολύπλευρο έργο του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της περιφέρειας Θεσσαλίας και την προστασία των έννομων αγαθών.