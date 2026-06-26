Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων στον Δήμο Ελασσόνας

Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ελασσόνας.

Ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2025 αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Οι ειδικές συνεδριάσεις αποτελούν ευκαιρία ενημέρωσης και παρουσίασης του έργου της δημοτικής αρχής, στις οποίες, εκτός από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, μπορούν να τοποθετηθούν και οι πολίτες.