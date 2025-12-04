Ειδικό ταμείο για τη Θεσσαλία προτείνουν τα τρία Επιμελητήρια

Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση της οικονομίας στη Θεσσαλία ζητούν με κοινή δήλωσή τους οι Λαρισαίοι πρόεδροι των τριών Επιμελητηρίων.

Όπως σημειώνουν με κοινή δήλωσή τους και σε συνέχεια της συνάντησής τους την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου με τον κ. Nicola De Michelis, Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, για την Πολιτική της Συνοχής σε χώρες της Νότιας Ευρώπης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Χρήστος Γιακουβής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, και Ηλίας Κοτσιμπογεώργος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επισημαίνουν και ζητούν:

Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση της οικονομίας στη Θεσσαλία. Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές έχουν προκαλέσει στην θεσσαλική οικονομία ζημιές, η αποκατάσταση των οποίων καθώς και η επαναφορά της οικονομίας στα προ κρίσης επίπεδα απαιτούν έργα και παρεμβάσεις, που σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις θα ξεπεράσουν τα 5,5 δις ευρώ. Το σύνολο των θεσσαλικών επιχειρήσεων έχει πληγεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για την εξασφάλιση λοιπόν της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης της Θεσσαλίας απαιτείται η υλοποίηση έργων αποκατάστασης των ζημιών, εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, αγροτικές αναδιαρθρώσεις καθώς επίσης και χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις. Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου και τη σύσταση ενός ειδικού ταμείου αποκατάστασης της Θεσσαλίας για χρηματοδοτικές παρεμβάσεις ύψους 5,5 δις ευρώ τουλάχιστον. Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2028-2034. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028–2034, οι οποίες απειλούν να μετατρέψουν την Πολιτική Συνοχής σε ένα συγκεντρωτικό, εθνικής κλίμακας εργαλείο, μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες των Περιφερειών.

Η Πολιτική Συνοχής είναι το θεμέλιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της οικονομικής σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής . Είναι επίσης ο πιο χειροπιαστός τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη γίνεται ορατή στους πολίτες της. Η μεταφορά της σε «εθνικά σχέδια» και η αποδυνάμωση της συμμετοχής των Περιφερειών θα σημάνει λιγότερη διαφάνεια, λιγότερη λογοδοσία, λιγότερη δημοκρατία και μεγαλύτερες ανισότητες.

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται επανεθνικοποίηση, χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη στις Περιφέρειες και τοποκεντρικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Χωρίς αυτές, η Πολιτική Συνοχής χάνει τον λόγο ύπαρξής της. Η αποδυνάμωσή της θα αποτελούσε σοβαρή οπισθοδρόμηση σε μια περίοδο που η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα, ισορροπία και ανθεκτικότητα.

Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν:

Τη διατήρηση της πλήρους ανεξαρτησίας και λειτουργικής ταυτότητας της Πολιτικής Συνοχής,

τη θωράκιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με υποχρεωτική συμμετοχή των Περιφερειών στην εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής,

την εξασφάλιση επαρκών πόρων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Περιφερειών,

τη διαφάνεια και την εγγυημένη λογοδοσία, ώστε οι επενδύσεις να έχουν το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο για τους πολίτες.

Τώρα είναι η στιγμή να σταλεί ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα: η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς τις Περιφέρειές της, και η συνοχή δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Αντιμετώπιση κρίσεων που προέρχονται από φυσικές καταστροφές. Η συχνότητα εμφάνισης φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί και η κλίμακα των ζημιών που προέρχονται απ’ αυτές πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μία τάξη μεγέθους ο ετήσιος προϋπολογισμός του Solidarity and Emergency Aid Reserve (SEAR).

Σε επίπεδο προγραμμάτων, θα μπορούσαν να προβλεφθούν εξαιρέσεις στον κανονισμό de minimis που να επιτρέπουν την κάλυψη επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της επιχειρηματικής συνέχειας μετά από φυσικές καταστροφές, δηλαδή, επενδύσεις σε υποδομές και παραγωγικό εξοπλισμό.

Συμπληρωματικά, σε εθνικό επίπεδο, θα μπορούσαν να προβλεφθούν υπεραποσβέσεις για τις επενδύσεις προς αποκατάσταση της επιχειρηματικής συνέχειας μετά από φυσικές καταστροφές, σε περιπτώσεις που οι επενδύσεις αυτές δε συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Απλούστευση διαδικασιών στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Η Πολιτική Συνοχής διέπεται από κανόνες που μπορεί να σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, οριζόντιους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δε σχετίζονται με τα Ταμεία (π.χ., κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις), και εθνικούς κανόνες. Κάθε προσπάθεια απλούστευσης, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα τρία είδη κανόνων.

Με βάση την πρόσφατη εμπειρία των φορέων μας από τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων που προκήρυξε το Πρόγραμμα Θεσσαλία, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις περιορισμού της γραφειοκρατίας:

Βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (ΑΑΔΕ, Εργάνη, Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και κατάργηση της προσκόμισης δικαιολογητικών που μπορούν ν’ ανακτηθούν μέσω διαλειτουργικότητας . Για παράδειγμα, ο υπολογισμός των δηλώσεων de minimis και των δηλώσεων ΜΜΕ θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα, χωρίς λάθη, και χωρίς να απαιτείται προσπάθεια από τους ενδιαφερόμενους.

. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός των δηλώσεων de minimis και των δηλώσεων ΜΜΕ θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα, χωρίς λάθη, και χωρίς να απαιτείται προσπάθεια από τους ενδιαφερόμενους. Κατάργηση απαιτήσεων που δεν προβλέπονται ρητά από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή διατάξεις . Στο υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης, σύμφωνα με την 2003/C 118/03 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι η δήλωση ΜΜΕ υπογράφεται μόνο από τα διευθυντικά στελέχη της ωφελούμενης επιχείρησης. Δεν πρέπει να απαιτούνται πρόσθετες υπογραφές.

. Στο υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης, σύμφωνα με την 2003/C 118/03 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι η δήλωση ΜΜΕ υπογράφεται μόνο από τα διευθυντικά στελέχη της ωφελούμενης επιχείρησης. Δεν πρέπει να απαιτούνται πρόσθετες υπογραφές. Κατάργηση δικαιολογητικών των οποίων η έκδοση δεν προβλέπονται ρητά από την εθνική νομοθεσία.