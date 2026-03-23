Εικοσιπέντε παραβάσεις για μη χρήση κράνους στη Λάρισα

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 16 έως 22 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 600 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 50 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 138 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 15 παραβάσεις και συγκεκριμένα 9 σε οδηγούς δίκυκλων (εκ των οποίων 3 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) και 6 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 306 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 25 παραβάσεις και συγκεκριμένα 2 σε οδηγούς δικύκλων και 23 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 87 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 4 παραβάσεις και συγκεκριμένα -2- σε οδηγούς δικύκλων και 2 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 69 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (oι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.