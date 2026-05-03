Εισαγγελέας για την αποψίλωση που υπέστη η ιστορική Οικία Αλεξάνδρου

Την παρέμβαση της Εισσαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η καταγγελία της βουλευτού του ΠαΣοΚ Λιακούλη για την αποψίλωση της Οικίας Αλεξάνδρου από περίτεχνα στοιχεία του όπως η καγκελόπορτα, τα κάγγελα και η πόρτα στην είσοδο του κτιρίου.

Αυτά συνέβησαν ενώ το ιστορικό ακίνητο έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εκκρεμεί η τελική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου ζητά να εντοπιστούν τα στοιχεία του σπιτιού που έχουν αφαιρεθεί, να κατασχεθούν και να παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ή στο Λαογραφικό Μουσείο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)