Εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία – Τρία Εξεταστικά Κέντρα στη Λάρισα

Διενεργούνται το ερχόμενο Σάββατο, 25 Απριλίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας περιλαμβανομένων του Προτύπου Γενικού Λυκείου και του Προτύπου Γυμνασίου της πόλης.

Οι προς κάλυψη προκηρυχθείσες θέσεις είναι 50 για το Πρότυπο ΓΕΛ και 50 για το Πρότυπο Γ/σιο, ενώ οι υποβληθείσες αιτήσεις, ήταν όπως και πέρυσι, πολλαπλάσιες.

Συνολικά, για τις 100 θέσεις, οι αιτήσεις για τις φετινές εξετάσεις ξεπέρασαν τις 400.

Στη Λάρισα θα λειτουργήσουν τρία Εξεταστικά Κέντρα:

του Προτύπου ΓΕΛ (με Πρόεδρο τον Δ/ντή του Προτύπου Λυκείου κ. Χάρη Ανδρεόπουλο) στις εγκαταστάσεις του (συστεγαζομένου με το 2ο ΓΕΛ) Προτύπου Γενικού Λυκείου (με είσοδο από την οδ. Αιόλου 4),

του Προτύπου Γυμνασίου, (με Πρόεδρο της Επιτροπής τη Δ/ντρια του Γυμνασίου κ. Στεργιανή Λιάπη) στις εγκαταστάσεις του (συστεγαζομένου με το 2ο Γ/σιο) Προτύπου Γυμνασίου (με είσοδο από την οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου 189), και

του 2ου ΓΕΛ (με Πρόεδρο τον Υδ/ντή του σχολείου κ. Ιωάννη Μιχαήλ) στις εγκαταστάσεις του σχολείου (με είσοδο από την οδ. Αιόλου 4).

Στις ιστοσελίδες των σχολείων-εξεταστικών κέντρων έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των εξεταζομένων μαθητών/-τριών που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία καθώς και οι σχετικές Οδηγίες προς γονείς και μαθητές/-τριες για τις εξετάσεις.

Οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο:

– Tο έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).

– Eκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.

* Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/-ες εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9 π.μ., οπότε και κλείνει η είσοδος του σχολείου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι στις 10 π.μ.