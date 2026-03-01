Εκδήλωση από τον Δήμο Κιλελέρ για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

“Γυναίκες στο Προσκήνιο: Η πρόκληση του να υπάρχεις” είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Κιλελέρ και η Aντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 και ώρα 6 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας.
Ομιλήτριες θα είναι οι:
Καραλαριώτου Ρένα: Γεν. Γραμματέας Αποκεντρ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Μπατζιανούλη Δέσποινα: Ιδ. Υπάλληλος ΕΛΤΑ – Χρυσή Παραολυμπιονίκης Στοκχόλμη 1997
Μπότη Μαρία: Επιχειρηματίας – Βιωσιμότητα Αγροδιατροφής
Σαλγκάμη Αγλαΐα: Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος
Χατζηκωνσταντίνου Φρόσω: Περιφερειακή Διευθύντρια ΔΥΠΑ Θεσσαλίας.