Εκδήλωση για την “ενδοοικογενειακή βία και ανηλικότητα” από τον ΔΣΛ και την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας συνδιοργανώνουν εκδήλωση με κεντρικό θέμα: Ενδοοικογενειακή Βία και Ανηλικότητα” την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 19.30 π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (οδός Δευκαλίωνος, αρ. 18 – 4ος όροφος).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται από εισηγητές διαφόρων κλάδων που σχετίζονται με το θέμα που παρουσιάζεται.

Αναλυτικά οι ενότητες διαμορφώνονται ως εξής:

«Ο προστατευτικός ρόλος του νομοθέτη στα πλαίσια της ανηλικότητας»

Εισηγήτρια: Στέλλα Οδ. Μολδοβάνη, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

«Η διαχείριση των ανήλικων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας: Η αστυνομική πρακτική στο πεδίο»

Εισηγήτρια: Σοφία Σάρμα, Αστυνόμος Β΄, ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας.

«Όταν το σπίτι πληγώνει το σχολείο: Η ενδοοικογενειακή βία ως εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση»

Εισηγητής: Νικόλαος Ζέρβας, Αν. Διευθυντής Δ.Ε. Λάρισας.

«Ο ρόλος του παιδιάτρου στην ανίχνευση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των ανηλίκων»

Εισηγήτρια: Τζίνα Νταμάγκα, Παιδίατρος, MD, M.Sc., PhD, Α΄Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας.

«Ενδοοικογενειακή Βία στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία: Από το Αναπτυξιακό Τραύμα στην Κλινική Παρέμβαση»

Εισηγητής: Δρ. Κωνσταντίνος Ε. Σιώμος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου Α.Π.Θ.