Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού στα Φάρσαλα με θέμα τους παραδοσιακούς χορούς

Μια θεματική πολιτιστική βραδιά αφιερωμένη στην αξία της παράδοσης και του χορού διοργανώνεται την Πέμπτη 30 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Φαρσάλων και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

Κεντρικό θέμα της βραδιάς είναι οι παραδοσιακοί χοροί, μέσα από τους οποίους επιχειρείται να αναδειχθεί η «ελληνικότητα του ζωγράφου Θεόφιλου και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Φαρσάλων» και η συμβολή των πολιτιστικών συλλόγων στη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκδήλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα περιλαμβάνει ομιλίες και παρουσιάσεις με επίκεντρο τη σημασία της παράδοσης στη σύγχρονη κοινωνία.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα, μέσα από μια βιωματική προσέγγιση της λαϊκής παράδοσης και της τέχνης του χορού.