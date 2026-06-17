Εκδήλωση για τη «Μάχη της Σημαίας» στη Λάρισα

Η Επιτροπή Ιστορικής Μνήμης και Παράδοσης Νομού Λάρισας, θα τιμήσει για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων τους πεσόντες του 1/38 Συντάγματος Ευζώνων το 1917 στην «Μάχη της Σημαίας».

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου 2025, στις 10.30 π.μ. στον χώρο του μνημείου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρδίτσης, μπροστά από το Κλειστό Γυμναστήριο, πριν τη διασταύρωση για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και είναι αφιερωμένη στην μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος Αθανάσιου Καρατόλια, ενός σημαντικού πνευματικού ανθρώπου, Δασκάλου και ακούραστου ερευνητή της τοπικής ιστορίας.