Εκδήλωση για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στον Δήμο Τεμπών

Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Πράξη» διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Ισότητας), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας και το Δημοτικό Σχολείο Γόννων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 2ας Απριλίου – Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό, αλλά και γενικότερα την ανάδειξη της σημασίας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:

· ο κ. Βασίλειος Σίμος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Ισότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας

· η κα Βασιλική Ζιάκα, Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

· η κα Ερασμία Μαρκοπούλου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Νομικός και μητέρα παιδιού με αυτισμό – μέλος του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας

· η κα Αποστολίνα Σαΐτη, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Γόννων

· η κα Δέσποινα Μπακλαβά, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

· η κα Βασιλική Φτάκα, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, του διαλόγου και της συνεργασίας γύρω από ζητήματα αναπηρίας, ισότητας και κοινωνικής συμπερίληψης.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών συνεχίζει μέσα από στοχευμένες δράσεις να προάγει την κοινωνική ένταξη, την ενημέρωση και την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης επισημαίνει:

«Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία, όπου κάθε παιδί έχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση και στη συμμετοχή. Ως Δήμος Τεμπών στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη στην τοπική μας κοινωνία».