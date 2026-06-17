Εκδήλωση για τον ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη της τοξικοεξάρτησης

Ο Δήμος Τυρνάβου διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Δεν είναι ελευθερία να ψάχνεις τη φυγή! Ο ρόλος του αθλητισμού στην πρόληψη της τοξικοεξάρτησης», την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 20:00, στο Αρχοντικό Καράσσου.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης απέναντι στις εξαρτήσεις και τη συμβολή του αθλητισμού στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Μέσα από την άθληση καλλιεργούνται αξίες όπως η συλλογικότητα, η συνέπεια, η προσπάθεια και η αλληλεγγύη, που αποτελούν ουσιαστικά εφόδια για μια ζωή μακριά από κάθε μορφή εξάρτησης.

Θα μιλήσουν:

• Ελένη Μακαντάση, Κοινωνική Λειτουργός, μέλος του Δ.Σ. του Παραρτήματος Λάρισας του ΕΣΥΝ.

• Κώστας Πατσίκας , Γυμναστής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικού Αθλητισμού Τυρνάβου.

Η παρουσία των πολιτών, των γονέων, των εκπαιδευτικών, των αθλητών και των ανθρώπων του αθλητισμού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την πρόληψη και την ανάγκη στήριξης της νέας γενιάς.