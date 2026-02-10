Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Λάρισα

Ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα “Επιλέγω σπουδές, χτίζω το

μέλλον μου” διοργανώνεται από τα φροντιστήρια mελλον, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

2026 στις 6 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Αν. Γαζή &

Κουμουνδούρου).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και μαθητές Λυκείου και θα αναλυθούν βασικά

ζητήματα, όπως η επιλογή σπουδών, οι εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Λύκειο, η σύνδεση

των σπουδών με την αγορά εργασίας, καθώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται στα

σύγχρονα επαγγέλματα.

Ομιλητής θα είναι ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Δημήτριος Μελανός και οι συμμετέχοντες

θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν απορίες και να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να

σχεδιάσουν το επόμενο βήμα τους με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.