Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στον Τύρναβο

Στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που διοργάνωσε ο Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου, στην Πλατεία Αναλήψεως, στο Μνημείο Ποντιακής Γενοκτονίας, παραβρέθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του ξεριζωμού, των διωγμών και της εξόντωσης.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον Ποντιακό Σύλλογο Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου για τη διαρκή προσπάθειά του να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη, την παράδοση και τον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή των Ποντίων στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του τόπου.

Στην τοποθέτησή του, ο Στέλιος Τσικριτσής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της 19ης Μάη ως ημέρας ιστορικής μνήμης και περισυλλογής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Η 19η Μάη, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, είναι ημέρα βαθιάς περισυλλογής, τιμής και ευθύνης απέναντι στην Ιστορία και στα διδάγματά της. Τιμούμε τις εκατοντάδες χιλιάδες των θυμάτων, τους ξεριζωμένους, τους κατατρεγμένους, όλους εκείνους που βίωσαν τη βαρβαρότητα των διωγμών, της πείνας, της προσφυγιάς και της εξόντωσης».

Ο Δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι η Γενοκτονία των Ποντίων δεν μπορεί να αποκοπεί από το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής, επισημαίνοντας πως:

«Οι λαοί βρέθηκαν για ακόμη μία φορά να πληρώνουν βαρύ τίμημα για συμφέροντα που δεν ήταν δικά τους. Ο ποντιακός ελληνισμός χρησιμοποιήθηκε ως πιόνι μέσα σε ευρύτερους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς και τελικά εγκαταλείφθηκε».

Παράλληλα, συνέδεσε τα ιστορικά διδάγματα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας:

«Από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, την Παλαιστίνη και το Ιράν, οι λαοί βιώνουν ξανά τον ξεριζωμό, την προσφυγιά, τη φρίκη του πολέμου. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, ούτε να αξιοποιείται για εθνικιστικές κορώνες και μισαλλοδοξία. Το πραγματικό χρέος απέναντι στη

μνήμη των θυμάτων είναι να δυναμώνει η πάλη των λαών ενάντια στον πόλεμο, στον εθνικισμό, στον ρατσισμό και στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τυρνάβου επανέλαβε τη σταθερή θέση του Δήμου υπέρ της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και σημείωσε ότι:

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, το σύνθημα “ποτέ ξανά” αποκτά πραγματικό περιεχόμενο μόνο μέσα από τον αγώνα των λαών για ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη και απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που γεννούν πολέμους και προσφυγιά. Αυτός είναι ο πιο ουσιαστικός φόρος

τιμής στη μνήμη των θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.