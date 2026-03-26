Εκδήλωση μνήμης για τον Μαρίνο Αντύπα στον Πυργετό

Με αφορμή την εκδήλωση μνήμης των 119 χρόνων από τη δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα στον Πυργετό, ο Δήμος Τεμπών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες, τους παραγωγικούς φορείς και όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του Δήμου Τεμπών να αποτίνουν φόρο τιμής στους αγωνιστές, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τα αγροτικά τους δικαιώματα.

Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του μνημείου του Μαρίνου Αντύπα την Κυριακή 29 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ. στον Πυργετό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Η προσέλευση των προσκεκλημένων έχει οριστεί στις 10:50 π.μ. στον χώρο του μνημείου του Μαρίνου Αντύπα στον Πυργετό. Στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το καλωσόρισμα και ο χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη.

Έπειτα, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και αγροτικών συνεταιρισμών.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία για τον Μαρίνο Αντύπα από την εκπαιδευτικό κα. Μαρία Χλωρού.

Στις 11:20 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ανακρουστεί ο Εθνικός Ύμνος.