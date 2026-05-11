Εκδήλωση στη Λάρισα για τους Μητροπολίτες Πολύκαρπο και Αμβρόσιο

Στην εκκλησιαστική ιστορία της Λάρισας και στις μορφές των Μητροπολιτών Πολυκάρπου και Αμβροσίου είναι αφιερωμένη η επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 19:00 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων για τον πολιούχο Άγιο Αχίλλιο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Μητρόπολη Λαρίσης αποτελεί μία από τις αρχαιότερες επισκοπικές έδρες, με ιστορική παρουσία που εκτείνεται σε δεκαοκτώ αιώνες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει εισηγήσεις από ερευνητές και πανεπιστημιακούς γύρω από την εκκλησιαστική και πνευματική ζωή της περιοχής.

Ο καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Αθανάσιος Ευσταθίου θα αναφερθεί στη Σχολή Τυρνάβου κατά τον 18o και 19o αιώνα και στη συμβολή της τοπικής Εκκλησίας στην παιδεία των υπόδουλων Ελλήνων.

Ακολούθως, ο διδάκτωρ Βυζαντινής Τέχνης Σταύρος Γουλούλης θα παρουσιάσει στοιχεία για τη δράση του Μητροπολίτη Λαρίσης Πολυκάρπου, ενώ ο διδάκτωρ Εκκλησιαστικής Ιστορίας Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος θα αναλύσει την πορεία και το έργο του Μητροπολίτη Αμβροσίου Κασσάρα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας Ιωάννης Νταβέλης χαρακτήρισε την εκκλησιαστική ιστορία σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής και ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο για τη στήριξη της διοργάνωσης.

