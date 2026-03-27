Εκδήλωση στη μνήμη του Αποστόλη Μπατάλα, στη Νίκαια

Ο Δήμος Κιλελέρ θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 εκδήλωση εις μνήμην του νεκρού αγρότη Αποστόλη Μπατάλα (1882-1910) από τη Νίκαια, ο οποίος έπεσε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των αγροτών στις 6 του Μάρτη 1910.

Στις 11.00 στο χώρο του μνημείου, επί της οδού Φαρσάλων στη Νίκαια, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσουν επίκαιρη ομιλία από μαθητές του Γυμνασίου Νίκαιας, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

«Στις 6 Μαρτίου 1910, ημέρα Σάββατο, διοργανώνεται στη Λάρισα μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο των αγροτών από όλα τα χωριά του κάμπου. Στους συγκεντρωμένους αγρότες στην πλατεία φτάνει η πληροφορία ότι η φρουρά της πύλης των Φαρσάλων δεν επιτρέπει να περάσουν μέσα στην πόλη οι αγρότες που έρχονται από το Νεμπεγλέρ (Νίκαια). Πολλοί από αυτούς κινήθηκαν προς την οδό Φαρσάλων. Εκεί ο επικεφαλής της ίλης του ιππικού, αρχικά καταφέρνει με ξίφη να αναχαιτίσει τους συγκεντρωμένους αγρότες. Οι χωρικοί ανασυντάσσονται και τότε ο επικεφαλής διατάσσει χρήση όπλων. Εδώ έπεσε ο αγρότης από τη Νίκαια Αποστόλης Μπατάλας. Οι αγρότες της Νίκαιας τελικά διέσπασαν τις τάξεις της φρουράς, πέρασαν ορμητικά στην πόλη και ενώθηκαν με τους υπόλοιπους στην πλατεία….»