Εκδήλωση στον Μύλο για τα 50χρονα του Θεσσαλικού Θεάτρου

Σε κλίμα συγκίνησης και αναπόλησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος», στον Μύλο του Παππά, η ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση που διοργάνωσε η Κίνηση «Λάρισα η πόλη μου» για τα 50 χρόνια ζωής και δημιουργίας του Θεσσαλικό Θέατρο.

Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, διοικητικοί, τεχνικοί και θεατές συναντήθηκαν σε έναν κοινό τόπο μνήμης, καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες και αφηγήσεις που ανέδειξαν τον βαθύ δεσμό του Θεσσαλικού Θεάτρου με την πόλη της Λάρισας, αλλά και τη σημαντική συμβολή του στη θεατρική ιστορία της χώρας.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης η προβολή σπάνιου αρχειακού οπτικού υλικού, μέσα από το οποίο ζωντάνεψαν κομβικοί σταθμοί της πολυετούς πορείας του θεσμού, από τα πρώτα του βήματα έως τις μεγάλες του επιτυχίες.

Το Θεσσαλικό Θέατρο ιδρύθηκε το 1975 στη Λάρισα, ως ο πρώτος θεατρικός οργανισμός αποκέντρωσης στην Ελλάδα, χάρη στο όραμα των Άννα Βαγενά, Κώστας Τσιάνος και Γιώργος Ζιάκας. Από το 1983 λειτουργεί ως ένα από τα ιστορικά Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα της χώρας και σήμερα αποτελεί Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμος Λαρισαίων.

Ο κ. Γιώργος Τράντας τοποθετήθηκε εκ μέρους της Κίνησης «Λάρισα η πόλη μου», ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Ορέστη Τάτσης, έκανε λόγο για μια σημαντική πρωτοβουλία και εκδήλωση.

Στην πενηντάχρονη διαδρομή του έχει παρουσιάσει περισσότερα από 200 έργα, από σύγχρονα ελληνικά μέχρι κλασικό παγκόσμιο ρεπερτόριο, διατηρώντας τέσσερις σκηνές —Παιδική, Κεντρική, Εναλλακτική και Καλοκαιρινή. Ιστορική στιγμή στην πορεία του αποτέλεσε η συμμετοχή του στο Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όταν το 1989 παρουσίασε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την «Ηλέκτρα» του Ευριπίδης, με τη Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο — το πρώτο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο που έλαβε αυτή την τιμητική πρόσκληση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτό κάλεσμα για συνέχιση της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλικού Θεάτρου, επιβεβαιώνοντας ότι, μισό αιώνα μετά την ίδρυσή του, παραμένει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τη Θεσσαλία και ολόκληρη τη χώρα.

larissanet.gr (φωτο Θανάσης Καλιακούδας)