Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Λάρισας για την έναρξη εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους παροχής υπηρεσιών

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Λάρισας στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την Έναρξη Εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους Κλάδους Παροχής Υπηρεσιών τον Σεπτέμβριο του 2026.

Την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τις επιχειρήσεις θα πραγματοποιήσουν ο Αναπληρωτής Διοικητής του ΕΦΚΑ, Χαράλαμπος Βούρτσης, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής “ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, Χρήστος Ντίκος και ο Επιθεωρητής και Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας, Ανδρέας Μίχος.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και αφορά ενδεικτικά τους κλάδους των κομμώσεων, αισθητικής, μακιγιάζ, σχολών χορού, γενικών επιδιορθώσεων, φυσικοθεραπείας , σωματικής ευεξίας, καθαρισμών κτιρίων κ.α..

Η σωστή κατανόηση των διαδικασιών και των υποχρεώσεων που συνοδεύουν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι κρίσιμη για την ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων, την αποφυγή λαθών και τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για τον λόγο αυτό, η παρουσία των επιχειρήσεων της περιοχής στην εκδήλωση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η άμεση ενημέρωση από αρμόδια στελέχη της Πολιτείας θα δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να λάβουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματά τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εφαρμογή του νέου μέτρου.