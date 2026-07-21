Εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα με επίσημο καλεσμένο τον Κώστα Χατζηδάκη

Με τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επιστροφή της Δημοκρατίας στη πατρίδα μας, η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγιάς, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ελασσόνας, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Κιλελέρ, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Τεμπών, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Τυρνάβου και η ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρσάλων διοργανώνουν εκδήλωση για να τιμήσουν τη Διαδρομή & τη Θεσμική Προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα στο Φρούριο την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 20:30.

Επίσημος καλεσμένος ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.