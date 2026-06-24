Εκδήλωση του Θ. Παπαλιάγκα για την Τεχνητή Νοημοσύνη με Νίκο Παπανδρέου και διακεκριμένους ομιλητές

Ο δικηγόρος και αν. Τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας διοργανώνει την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Joist Innovation Space στο Φρούριο (1η πάροδος Φιλελλήνων 3-5) εκδήλωση-συζήτηση σχετικά με το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει την διακυβέρνηση του κόσμου και της χώρας, την παραγωγή, την ανθεκτικότητα, την εργασία και την παιδεία.

Το εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα θα πραγματευθούν οι καλεσμένοι του:

1) Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ,

2) Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,

3) Μάρα Κουκουδάκη, πολιτικός επιστήμων, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ,

4) Κώστας Μπαργιώτας, ιατρός, πρώην βουλευτής,

5) Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής,

6) Βαγγέλης Λώλος, Επικεφαλής Ανάπτυξης Λογισμικού & Ιδρυτής Νεοφυούς Εταιρείας (Software Engineering Lead & Startup Founder)

7) Χρήστος Παπαστεργίου, ιατρός, επικεφαλής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

8) Γιάννης Γεννάδιος, χημικός, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Δήμο Καρδίτσας,

9) Άρης Μερεντίτης, δικηγόρος, μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση θα έχει ταχύ ρυθμό, παρουσιάσεις και παρεμβάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.