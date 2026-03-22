Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο με ομιλητή τον επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με μια πανηγυρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 13:00, στον Αμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος», στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου, στον Βόλος.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα:

«Ένας νέος κόσμος συγκρούσεων αναδύεται: Η Ελλάδα και η εθνική παρακαταθήκη της Επανάστασης του 1821».

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί μουσικά από το Παραδοσιακό Σύνολο του Μουσικό Σχολείο Βόλου, με ένα αφιέρωμα σε τραγούδια της ελληνικής παράδοσης, εμπνευσμένα από την περίοδο της Επανάστασης, όπως «Μάνα μου τα κλεφτόπουλα», «Του Κίτσου η μάνα», «Ντελή Παπά», «Τρία Μπαϊράκια» και άλλα.

Συμμετέχουν οι μαθητές: Λορδόπουλος Αβραάμ (βιολί/τραγούδι), Μαλλιαρός Γιώργος (κιθάρα), Κόκκαλης Χρήστος (κλαρίνο/τραγούδι), Σκαρλάτος Βησσαρίων (παραδοσιακά κρουστά), Διβάνης Μίμης (λαούτο), Συλλόγιστος Αντώνης (λαούτο/τραγούδι), Σκούλτσου Εύη, Χαλβέ Αλεξάνδρα και Χαλβέ Ελένη (τραγούδι), υπό την καθοδήγηση των καθηγητών Σταύρου Κουσκουρίδα και Περικλή Ζήση.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση στη Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

