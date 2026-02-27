Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Αγιά με τον Δημήτρη Μάντζο

Στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου διοργανώνεται εκδήλωση από την Ν.Ο.Ε.Σ. και την Δημοτική Οργάνωση Αγιάς με καλεσμένο ομιλητή τον Βουλευτή Επικρατείας κ. Δημήτριο Μάντζο.

Συγκεκριμένα απόψε Παρασκευή 27 -2-26 και ώρα 7μ.μ. στην ταβέρνα «Χατζάκος» όπου παραδοσιακά πάντα γίνεται η εκδήλωση, καλούνται να προσέλθουν τόσο τα μέλη όσο και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να συζητηθούν τόσο τα θέματα του Συνεδρίου όσο και τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες του τόπου.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, “τόσο η Ν.Ο.Ε..Σ. όσο και δημοτική οργάνωση δηλώνουν την έμπρακτη υποστήριξη τους στο αγώνα τον αγροτών και σημερινών κινητοποιήσεων στην Αγιά και στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα τους που αφορούν την τραγική μείωση των εισοδημάτων τους, την τραγική απώλεια καλλιεργητικής δυνατότητας λόγω κόστους (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, οφειλές αρδευτικού ρευμάτων κ.λ.π.) και την φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη.

Η Ν.Ο.Ε.Σ. και η Δημοτική οργάνωση Αγιάς, μέσα από το πλαίσιο του διαλόγου και στο δρόμο για το μεγάλο ραντεβού του συνεδρίου, καλεί όλους να προσέλθουν στην αποψινή εκδήλωση όπου από την συμμέτοχη του καθενός μέλους, φίλου, πολίτη, νέου, η παλιότερων συντρόφων, εξαρτάται και καθορίζεται η πορεία και η δυναμική της παράταξης και της μεγάλης εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης της χώρας μας.”