Εκδήλωση του ΣΘΕΒ για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των logistics

Ο κλάδος των logistics βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών καθώς η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση, και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχή προσαρμογή. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Με στόχο να αναδειχθούν οι ανάγκες, οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο σημερινό περιβάλλον, ο ΣΘΕΒ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Τεχνολογικός μετασχηματισμός στα logistics: Προκλήσεις και σύγχρονες λύσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους» την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, από τις 5- 8 μ.μ στις εγκαταστάσεις του (Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας)

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των logistics, στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτές και συμβούλους, εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, φοιτητές και αποφοίτους με ενδιαφέρον για τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας και η ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων αλλά και πρακτικά εργαλεία και λύσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενισχυθεί ο διάλογος γύρω από το μέλλον των logistics, να παρουσιαστούν οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να δοθεί χώρος για ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ επαγγελματιών και ειδικών.

Ο ΣΘΕΒ απευθύνει κάλεσμα σε όσους δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για τον τομέα των logistics να συμμετέχουν ενεργά, συμβάλλοντας σε μια συζήτηση που αφορά την επόμενη ημέρα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής.