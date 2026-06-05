Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας προς Τιμή των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας»

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα εκδήλωσης τιμής προς τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, προκειμένου να τιμηθούν οι απόστρατοι αστυνομικοί για την προσφορά τους στο Σώμα.

Ειδικότερα, θα τελεστούν δοξολογίες ως εξής:

• στη Λάρισα, στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου, στις 10.00΄,

• στο Βόλο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στις 10.00΄,

• στα Τρίκαλα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στις 10.30΄ &

• στην Καρδίτσα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, στις 10.00΄.

Επιπλέον, θα αναγνωστεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ θα ακολουθήσουν μικρές δεξιώσεις.