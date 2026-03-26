Εκδηλώσεις μνήμης για τα 116 χρόνια από την εξέγερση του Κιλελέρ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Κιλελέρ τιμούν την ιστορική επέτειο των 116 ετών από την εξέγερση των Θεσσαλών Αγροτών το 1910.

Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης «ΚΙΛΕΛΕΡ 2026» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον εμβληματικό χώρο του Μνημείου στο Κιλελέρ.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτριος Κουρέτας, και ο Δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος, απευθύνουν ανοιχτό προσκλητήριο στους πολίτες, τους παραγωγικούς φορείς και την πολιτική ηγεσία της χώρας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές που θεμελίωσαν τα δικαιώματα του αγροτικού κόσμου.

Το πρόγραμμα της τελετής:

Η προσέλευση των προσκεκλημένων έχει οριστεί για τις 10:45 π.μ. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Κιλελέρ και χαιρετισμούς από εκπροσώπους της Ένωσης Νέων Αγροτών Ν. Λάρισας, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων Θεσσαλίας και Ελλάδος, καθώς και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτριος Κουρέτας, και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί στις 12:30 μ.μ. με την κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.