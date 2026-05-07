Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής από τα Γυναικεία Σωματεία της πόλης για τη Γιορτή της Μητέρας

Στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας – γιορτής της μητέρας, τα γυναικεία σωματεία της πόλης μας, Λύκειον των Ελληνίδων, Φίλες της Αγάπης και Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού πραγματοποιούν κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο ιερότερο πρόσωπο που έχουμε στη ζωή μας, τη μητέρα.

Φέτος, είναι η σειρά του Λυκείου των Ελληνίδων να διοργανώσει τη γιορτή αυτή, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Το Λύκειον των Ελληνίδων μαζί με τα άλλα γυναικεία σωματεία καλεί όλους όσους επιθυμούν να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τη μάνα που χαρίζει τη ζωή και αποτελεί σύμβολο παντοτινής αγάπης, στοργής και θυσίας, να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη σεμνή τελετή προς τιμήν της.

Αρχικά, στην κυριακάτικη θεία λειτουργία και αρτοκλασία, στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου, μετά το πέρας της οποίας, περίπου στις 10:30πμ, στο χώρο του μνημείου της μητέρας, που βρίσκεται στο λόφο του Φρουρίου, στη μικρή γιορτή, φόρο τιμής προς τη μητέρα. Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα της μητέρας, θα εκφωνηθεί σύντομη ομιλία και θα ακουστούν ποιήματα διαχρονικά, αφιερωμένα στο πιο ιερό πρόσωπο για τον καθένα, από μικρούς μαθητές του Λυκείου των Ελληνίδων.

Το Λύκειον των Ελληνίδων που τιμά πάντα τη θέση της μάνας στην οικογένεια και στην κοινωνία αναγνωρίζοντας το διαρκή αγώνα της χωρίς όρια, θα χαρίσει ένα όμορφο πρωινό σε όλους τους συμμετέχοντες.