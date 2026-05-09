Εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουναίνοις

Πλήθη πιστών συνέρρευσαν στον Πλατύκαμπο και στον Δοξαρά για την εορτασμό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου στα Βούναινα όπου με λαμπρότητα τελέστηκαν οι εόρτιες εκδηλώσεις στη μνήμη των Αγίων.

Στα Βούναινα αρχικά έγινε η υποδοχή του ιερού λειψάνου της δεξιάς χειρός του Αγίου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεου και ακολούθησε Αρχιερατικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας και Ιερά αγρυπνία. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε Όθρος και Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.

Τον Πανηγυρικό Εσπερινό στα Βούναινα τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Μ. Χαρακόπουλος και Ε. Λιακούλη, ο Δήμαρχος Κιλελέρ Αθ. Νασιακόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχες Μ. Γαλλιού, Αν. Κομήτσα και Δ. Τσέτσιλας, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος και Χ. Τσιχίτας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Καλέτσιος και Ι. Ζαχαριάς, η Γ.Γ. του Δήμου Β. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και οι Πρόεδροι των ΤΚ Δοξαρά, Βουναίνων, Μύρων και Ομορφοχωρίου Λ. Παλιοκώστας, Μ. Χατζηλιάδης, Μ. Ρούλια και Γ. Χατζόπουλος.

Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων η ΤΚ Βουναίνων και ο Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναίνων «Η καθ’ ημάς Ανατολή» διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή κόσμου πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού.