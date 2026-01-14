Εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινώνει τις δράσεις που πλαισιώνουν τις δύο τρέχουσες περιοδικές εκθέσεις: Η «σιωπή» των έργων του Χρήστου Σαμαρά σε επιμέλεια της Ελένης Παπανικολάου και «Μικρές Ιστορήσεις» σε επιμέλεια της Μαριάννας Καλτσά.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, ώρα 18:00 μ.μ.

«Αποθέτης: βραδιά ποίησης με τον Χρήστο Σαμαρά»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση του Χρήστου Σαμαρά και την ποιητική του συλλογή με τίτλο ‘’Αποθέτης’’. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της έκθεσης-αίθουσα Ειρήνης Κατσίγρα.

Η ποίηση του Χρήστου Σαμαρά συνομιλεί με τα ζωγραφικά του έργα, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει λόγο, φως και ατμόσφαιρα.

Η βραδιά περιλαμβάνει επιλεγμένες αναγνώσεις ποιημάτων από τον ίδιο τον δημιουργό και προσκεκλημένους αναγνώστες καθώς και συζήτηση με το κοινό για τη διαδικασία γραφής, τις εικόνες και τις θεματικές της συλλογής.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φίλους της ποίησης, της τέχνης και σε όσους επιθυμούν να βιώσουν μια διαφορετική, αισθητηριακή προσέγγιση του λόγου μέσα σε έναν χώρο πολιτισμού.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00μ.–14:00μ.μ.

«Οι Καλλιτέχνες Αφηγούνται»

Η προγραμματισμένη ανοιχτή συνάντηση κοινού και καλλιτεχνών στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Μικρές Ιστορήσεις» σε επιμέλεια της Μαριάννας Καλτσά για την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι καλλιτέχνες μέσα από μια σύντομη προσωπική αφήγηση θα μιλήσουν για το έργο τους, τις καλλιτεχνικές πρακτικές τους, την αφορμή για την ύπαρξη του έργου που παρουσιάζουν και πώς άλλαξε τον τρόπο σκέψης και αντίληψής τους για τον κόσμο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της έκθεσης (αίθουσα Φ. Τλούπας) στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος του κύκλου και μέσα από τις αφηγήσεις και το διάλογο με τους καλλιτέχνες να περιηγηθείτε στις «Μικρές Ιστορήσεις».