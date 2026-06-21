Εκδρομή του ΚΑΠΗ Ραψάνης σε Μετέωρα, Καλαμπάκα και Τρίκαλα

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδρομών που υλοποιεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τεμπών, προσφέροντας στα μέλη των ΚΑΠΗ ευκαιρίες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και πολιτιστικής γνωριμίας, πραγματοποιήθηκε δωρεάν μονοήμερη εκδρομή για τα μέλη του ΚΑΠΗ Ραψάνης στα Μετέωρα, την Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα.

Πρώτος σταθμός της εκδρομής ήταν η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, ένα από τα πλέον εμβληματικά μοναστήρια των Μετεώρων και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της μονής και να γνωρίσουν από κοντά τη μακραίωνη βυζαντινή παράδοση του γυναικείου μοναχισμού.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, η οποία οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι αποτελούσε τόπο ανάπαυσης των προσκυνητών πριν από την ανάβαση στα υπόλοιπα μοναστήρια των Μετεώρων. Το μοναδικό φυσικό τοπίο των Μετεώρων, σε συνδυασμό με την πνευματικότητα και τη γαλήνη του χώρου, προσέφερε στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ακολούθησε γεύμα στην Καλαμπάκα, όπου τα μέλη του ΚΑΠΗ απόλαυσαν παραδοσιακές τοπικές γεύσεις και εδέσματα της θεσσαλικής γαστρονομίας. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με στάση στα Τρίκαλα, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον καφέ τους στο κέντρο της πόλης, περιδιαβαίνοντας τις όχθες του ποταμού Ληθαίου και θαυμάζοντας την ιδιαίτερη ομορφιά της πόλης.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Τεμπών, κ. Γιώργο Μανώλη, για τη διαρκή στήριξη και την έμπρακτη ευαισθησία που επιδεικνύει απέναντι στην τρίτη ηλικία. Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των ηλικιωμένων, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Την εκδρομή συνόδευσαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ραψάνης κ. Αστέριος Παζάρας, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωή Σαραντοπούλου-Παρίση, η Προϊσταμένη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου κα Παναγιώτα Τσικλητάρη, καθώς και η οικογενειακή βοηθός των ΚΑΠΗ κα Συνοδεία Κουτσιαμπέλα.

Ο Δήμαρχος Τεμπών ευχαριστεί θερμά την Προϊσταμένη και το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών, των ΚΑΠΗ, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας για την άψογη οργάνωση και τη συνεχή φροντίδα που προσφέρουν στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία κάθε δράσης του Δήμου.