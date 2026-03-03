Εκδρομείς απο την Καρδίτσα εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι

Μία παρέα δέκα ατόμων από την Καρδίτσα και τον Παλαμά, σύμφωνα με πληροφορίες, ταξίδεψαν ιδιωτικά στο Ντουμπάι τις προηγούμενες ημέρες και επρόκειτο να επιστρέψουν το Σάββατο.

Ωστόσο με την απαγόρευση των πτήσεων παρέμειναν στην περιοχή και τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα και από επικοινωνία που είχαν με την ελληνική πρεσβεία, βρίσκονται σε κεντρικό ξενοδοχείο, σε περιοχή που θεωρείται προστατευμένη. Ωστόσο, εύλογα ανησυχούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο Ντουμπάι βρίσκεται ακόμη μια Καρδιτσιώτισσα, ασφαλής, ο οποίο ταξίδεψε με ταξιδιωτικό πρακτορείο γειτονικού νομού στην περιοχή.

Δώρα Μήτρα (ertnews.gr)