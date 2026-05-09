Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον μικρασιατικό, ποντιακό και θρακιώτικο ελληνισμό στο 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

Την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων μια ξεχωριστή βιωματική δράση αφιερωμένη στον μικρασιατικό, ποντιακό και θρακιώτικο ελληνισμό, στα τμήματα Β1 και Β2, από τη φιλόλογο καθηγήτρια κ. Μουχτή Ζωή, με την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Παρασκευής Τασιοπούλου.

Η δράση δεν περιορίστηκε σε μια απλή ιστορική παρουσίαση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να «ταξιδέψουν» νοερά στις χαμένες πατρίδες και να γνωρίσουν τον ξεριζωμό μέσα από εικόνες, ήχους, αντικείμενα και συναισθήματα.

Στην αρχή της δραστηριότητας παρουσιάστηκε στα παιδιά ένα κουτί – μια συμβολική «βαλίτσα μνήμης» – μέσα στο οποίο υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα που θα μπορούσε να έχει πάρει μαζί του ένα παιδί της εποχής φεύγοντας από την πατρίδα του: ένα κλειδί από το σπίτι που άφησε πίσω, μια παλιά φωτογραφία, ένα κεντημένο μαντήλι της γιαγιάς, ένα μικρό πουγκί με χώμα από την πατρίδα και ένα σχολικό βιβλίο, ως ανάμνηση της ζωής που άφησε πίσω του.

Στη συνέχεια οι μαθητές/-τριες παρακολούθησαν βίντεο σχετικό με τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό από τη Σμύρνη, προσπαθώντας να κατανοήσουν όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις ζωές τους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση δημιούργησαν τα τραγούδια που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης:

«Η Προσφυγούλα» από τη θρακιώτικη παράδοση,

«Έχασα την πατρίδα μου» από τον ποντιακό ελληνισμό,

και τα «Μενεξέδες και Ζουμπούλια» από τον μικρασιατικό ελληνισμό.

Μέσα από τη μουσική, οι μαθητές/-τριες ήρθαν σε επαφή με τον πόνο του αποχωρισμού αλλά και με τη δύναμη της μνήμης και της παράδοσης.

Στο πιο δημιουργικό μέρος της δράσης, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν ένα «Instagram του 1922». Κάθε ομάδα έγραψε μια λεζάντα, τρία hashtags και συναισθήματα σαν να ήταν παιδιά της εποχής του ξεριζωμού, συνδέοντας το παρελθόν με έναν τρόπο έκφρασης οικείο στη δική τους καθημερινότητα.

Η δράση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τη σημασία της ιστορικής μνήμης και για την πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες στη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από τη μουσική, τους χορούς, τις γεύσεις, τις λέξεις και τις παραδόσεις τους.

Γιατί τελικά, μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει τον τόπο του· όμως δεν χάνει ποτέ τη μνήμη, την ιστορία και την ταυτότητά του.

Συνολικά, το σχολείο μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας για το αφιέρωμα στις Ημέρες Μνήμης και υλοποιήθηκαν σε κάθε τάξη εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών μας για τα γεγονότα και την ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής. Έγιναν συζητήσεις, προβολή ντοκιμαντέρ, ανάγνωση κειμένων και εκπόνηση ομαδικών εργασιών με εικαστικά έργα και αφηγηματικά κείμενα με την υποστήριξη των καθηγητών /-τριών τους αντλώντας ιδέες από τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές.

