Εκπαιδευτική διημερίδα Εφέδρων Αξιωματικών στο Κ.Ε.Ο.Α.Χ. από τον ΣΕΑΝ Λάρισας

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική διημερίδα Εφέδρων Αξιωματικών από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (Κ.Ε.Ο.Α.Χ.), με τη συμμετοχή Εφέδρων Αξιωματικών από ολόκληρη την Ελλάδα.

Συνολικά συμμετείχαν 42 Έφεδροι Αξιωματικοί από 15 Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ) και συγκεκριμένα από τους ΣΕΑΝ: Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Άρτας, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χανίων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικά αντικείμενα, όπως πορείες μετά φόρτου σε χιονοσκεπείς περιοχές και βασικές αρχές διαβίωσης και επιβίωσης σε ορεινό και χειμερινό περιβάλλον, καθώς και σε θεωρητικά αντικείμενα που άπτονται των επιχειρησιακών τους καθηκόντων σε Μονάδες που επιστρατεύονται.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν γνωστικά αντικείμενα Γενικής και Ειδικής Στρατιωτικής Μόρφωσης, απαραίτητα για κάθε Έφεδρο Αξιωματικό, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επί του πεδίου, όταν και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Στο πλαίσιο της διημερίδας πραγματοποιήθηκε επίσης το πιστοποιημένο πρόγραμμα «Stop the Bleed Course», εγκεκριμένο από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Department of Defense), με τη χορήγηση πιστοποίησης (training certificate) στους συμμετέχοντες που το παρακολούθησαν.

Η εκπαιδευτική διημερίδα διοργανώθηκε από τον ΣΕΑΝ Λάρισας, υπό την αιγίδα της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ), ενώ με την ολοκλήρωσή της χορηγήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια του διημερίδας, στο περιθώριο της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Εφέδρων Αξιωματικών, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας, Εφέδρου Ανθυπιάτρου και μέλους του ΣΕΑΝ Λάρισας, κ. Ιωάννη Καριπίδη.

Η επίσκεψη και η παραμονή των Εφέδρων Αξιωματικών στο Κ.Ε.Ο.Α.Χ. πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.