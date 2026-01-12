Ελασσόνα: Δύο θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θετική ανταπόκριση της εταιρείας Α/Β Βασιλόπουλος στο αίτημα του Δήμου για τη δημιουργία δύο (2) θέσεων στάθμευσης με υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι νέες θέσεις φόρτισης εγκαταστάθηκαν σε δημοτικό χώρο στάθμευσης και είναι ελεύθερα προσβάσιμες σε όλους τους οδηγούς, όχι μόνο στους πελάτες της επιχείρησης, αλλά και στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής καθώς και στους διερχόμενους οδηγούς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ενίσχυσης σύγχρονων υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον.

Παράλληλα, η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αποδίδει καρπούς, σε συνέχεια της σημαντικής και διαρκούς κοινωνικής προσφοράς που ήδη πραγματοποιείται μέσω της διάθεσης προϊόντων της εταιρείας Α/Β Βασιλόπουλος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ελασσόνας.

Ο Δήμος Ελασσόνας ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Α/Β Βασιλόπουλος για τη συνεργασία και την κοινωνική της ευαισθησία, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους συνέργειες ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει και να αναπτύσσει δράσεις που προάγουν την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την πράσινη μετάβαση.