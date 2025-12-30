Ελασσόνα: Ευχές και ενίσχυση της συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Εθιμοτυπική και εορταστική επίσκεψη στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Ελασσόνας, πραγματοποίησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθιμοτυπίας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ευχών ενόψει των εορτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αντιδήμαρχος απηύθυνε θερμές ευχές για υγεία, δύναμη και καλή συνέχεια στο ιδιαίτερα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί διαχρονικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, επισημαίνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη της κοινωνίας και, ιδιαίτερα, των ευάλωτων ομάδων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση εργασίας σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τον σχεδιασμό κοινών κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Αντιδήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με φορείς εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην προώθηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης των συμπολιτών που έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης προσφέρθηκαν συμβολικά εορταστικά δώρα, ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της πολύτιμης και διαχρονικής προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τοπική κοινωνία.