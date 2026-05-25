Ελασσόνα: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων

Στην άμεση οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων πολιτών θα προχωρήσει ο Δήμος Ελασσόνας υλοποιώντας το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας «Αντώνης & Στέλλα Κύρκου» στη μνήμη των δύο ευεργετών του οργανισμού.

Ο αείμνηστος Ελασσονίτης επιχειρηματίας Αντώνης Κύρκος του Αθανασίου και της Καλλιόπης άφησε στο Δήμο Ελασσόνας ένα ισόγειο κατάστημα στο κέντρο της Ελασσόνας, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, εκφράζοντας την επιθυμία τα έσοδα από το ακίνητο αυτό να διατίθενται προς ενίσχυση των κοινωνικά ευάλωτων πολιτών.

Η δράση με τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων ατόμων του Δήμου Ελασσόνας 2026» αποσκοπεί στην ανακούφιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνικά ευάλωτων, στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής, στην ικανοποίηση της εκπεφρασμένης θέλησης του αείμνηστου δωρητή Αντώνη Κύρκου, για τη στήριξη των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων. Στοχεύει δε, στην υποστήριξη των ατόμων αυτών με την οικονομική ενίσχυσή τους για την κάλυψη επιτακτικών βιοτικών αναγκών.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ελασσόνας προσκαλεί συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων και ευπαθών ατόμων, όπως αστέγους, ΑμεΑ, πάσχοντες από σοβαρά παθολογικά προβλήματα ή ψυχικές ασθένειες, άτομα που διαβιούν σε ακραίες συνθήκες ένδειας, στοχεύοντας στην κάλυψη επιτακτικών βιοτικών αναγκών που σχετίζονται με τη σίτιση, στέγαση και μετακίνηση, τις ενεργειακές ανάγκες, όπως, η ηλεκτροδότηση και θέρμανση, τις ανάγκες περίθαλψης, όπως ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές ανάγκες και τις ανάγκες προσωπικής και οικιακής υγιεινής.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στις 7.000,00 €, ενώ το συνολικό ποσό δύναται να αυξηθεί με βάση τις ανάγκες του προγράμματος. Τέλος, το χορηγούμενο κατά ωφελούμενο/η βοήθημα, δύναται να ανέλθει έως και το ύψος του ποσού των 2.000,00 € και μόνο με κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, το Δ.Σ. του Δήμου Ελασσόνας με ομόφωνη απόφαση, μπορεί να εγκρίνει ποσό μεγαλύτερο από αυτό των 2.000,00€.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση – πρόσκληση, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.grστην κατηγορία Κεντρικό Μενού > Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Ελασσόνας (6ης Οκτωβρίου 57) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να λάβουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493025440.