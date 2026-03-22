Ελασσόνα: Σύλληψη υπεύθυνου κέντρου για είσοδο ανηλίκων σε μπαρ

Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό που αναζητείται, και να έχει επιτρέψει την είσοδο και παραμονή εντός του καταστήματος 5 ανηλίκων.

Επίσης συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως νόμιμος εκπρόσωπος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκροτήματα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου