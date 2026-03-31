Ελασσόνα: Τιμητική εκδήλωση για τα 41 χρόνια του πρώτου Κέντρου Υγείας της χώρας

41 χρόνια συμπληρώνονται στις 7 Απριλίου από τα εγκαίνια του πρώτου Κέντρου Υγείας της χώρας, από τον αείμνηστο υπουργό Υγείας Γιώργο Γεννηματά, το 1985 στην Ελασσόνα.

Με αφορμή την επέτειο λειτουργίας του Κέντρου Υγείας αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, το Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων των Κέντρων Υγείας του Νομού Λάρισας, σε συνεργασία με τα Δ.Σ των σωματείων εργαζομένων των Κ.Υ των νομών, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση στις 11.00 το πρωί της Παρασκευής, στην Ελασσόνα.

Εκεί θα παρουσιάσουν την πρόσφορα των Κέντρων Υγείας στην κοινωνία και στον τόπο και θα αναδείξουν τα τεράστια και οξυμένα σημερινά προβλήματα που ταλανίζουν τα Κέντρα Υγείας και τα οδηγούν στην παραπέρα απαξίωση και υποβάθμιση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο τέλος της συνεδρίασης θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα στον Δημήτρη Γουναρά για την πολυετή του προσφορά στο σωματείο.

