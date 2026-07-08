Ελασσόνα: Oδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη σήμερα τις πρωινές ώρες στην Ελασσόνα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, 26χρονος, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. ενώ η άδεια ικανότητας του είχε αφαιρεθεί ενώ επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη).

Επίσης συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 20χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατελήφθη σε σημείο της πόλης να οδηγεί Ι.Χ.Ε. ενώ η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί και επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα φυσίγγιο.