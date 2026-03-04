Ελασσόνα: Tρία δημοτικά κτίρια στο δίκτυο φυσικού αερίου

Τους εκπροσώπους της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου Enaon EDA υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας ο Δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας, με αφορμή την υπογραφή τριών νέων συμβάσεων για τη σύνδεση δημοτικών κτηρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου στην πόλη της Ελασσόνας.

Οι συμβάσεις αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, του Επαγγελματικού Λυκείου Ελασσόνας (ΕΠΑΛ), του Εργαστηριακού Κέντρου Ελασσόνας (1o ΣΕΚ Ελασσόνας ) και του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόνας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου για ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών, εξοικονόμηση πόρων και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Κατά τη συνάντηση παρευρέθηκαν η κ. Ευθυμία Καλογήρου, Επικεφαλής Προωθητικών Ενεργειών της Enaon EDA, καθώς και ο κ. Αντώνης Γκιώνης-Δούνιας, συνεργάτης της εταιρείας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην περιοχή, καθώς και οι ισχύουσες προσφορές προς τους κατοίκους, οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν τέλη σύνδεσης για οικιακούς καταναλωτές.

Ο κ. Γάτσας ευχαρίστησε τα στελέχη της εταιρείας για τη στενή συνεργασία και τον αποτελεσματικό συντονισμό σε επίπεδο οργάνωσης και υλοποίησης των εργασιών, επισημαίνοντας τη σημασία του έγκαιρου προγραμματισμού, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τομές στο οδόστρωμα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να προηγούνται οι συνδέσεις φυσικού αερίου των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και τοποθέτησης νέου ασφαλτικού τάπητα που πρόκειται να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα ο δήμος.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις που ενισχύουν τις δημόσιες υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αξιοποιώντας σύγχρονες και πιο οικονομικές μορφές ενέργειας.