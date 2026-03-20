ΕΛΓΑ: Πληρωμές αποζημιώσεων αρχές Απριλίου με προϋπόθεση εισφοράς

Η διοίκηση του ΕΛΓΑ προγραμματίζει την καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους παραγωγούς στις αρχές Απριλίου 2026, για ζημίες που υπέστησαν οι καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου εντός του 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «προϋπόθεση για την πληρωμή των αποζημιώσεων τις οποίες δικαιούνται οι ασφαλισμένοι παραγωγοί στον Οργανισμό, αποτελεί η εξόφληση της οφειλόμενης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛΓΑ του έτους 2025».

Με βάση τη νομοθεσία ν. 3877 και τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ Αποζημίωσης Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β’/27-07-2011) καθώς και τον Κανονισμό Αποζημίωσης Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β’/27-07-2011), οι παραγωγοί καλούνται να εκπληρώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους.

Η συμμόρφωση αυτή θα τους επιτρέψει να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη πληρωμή αποζημιώσεων στις αρχές Απριλίου 2026.

Για τους παραγωγούς που έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛΓΑ μέσω τραπεζών, η Διοίκηση του Οργανισμού θα αποστείλει ψηφιακό αρχείο για την είσπραξη της οφειλής, μετά την καταβολή ενισχύσεων από την ΑΑΔΕ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εκχώρηση του δικαιώματος έχει πραγματοποιηθεί με υπογραφή του ίδιου του παραγωγού μέσω της υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής του έτους 2025, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις ή αδικαιολόγητες αντιδράσεις.