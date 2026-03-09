Ελληνικός βυθός: Ο κόσμος των χρωμάτων από τον Ηλία Σιδηρά στη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Λάρισας, φιλοξενεί τον Ηλία Σιδηρά, φωτογράφο και δύτη, ο οποίος θα παρουσιάσει εικόνες από τις καταδύσεις του σε ελληνικές θάλασσες.

Η προβολή-παρουσίαση θα γίνει στον χώρο της λέσχης στο Πνευματικό Κέντρο Ζιαζιά, Ροδόπης 48 στη Χαραυγή, την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2026 στις 8 μμ.

Ο Ηλίας Σιδηράς ειδικεύεται στη λήψη φωτογραφιών στον υποβρύχιο κόσμο του πλανήτη μας.

Η υποβρύχια φωτογραφία είναι ίσως το πιο δύσκολο είδος φωτογραφίας. Εδώ οι κανόνες αλλάζουν, η δυσκολία μεγαλώνει, αλλά το αποτέλεσμα, αν το κάνουμε σωστά, μας επιβραβεύει.

Εκτός από τον πανάκριβο εξοπλισμό ο οποίος είναι βασική προϋπόθεση να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία, είναι σημαντικό να είσαι και καλός δύτης προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο αφού η θάλασσα είναι απρόβλεπτη.

Θα δούμε εικόνες από τον υποβρύχιο κόσμο του καλεσμένου μας καθώς και μια εξαιρετική παρουσίαση του απαραίτητου εξοπλισμού, για την πραγματοποίηση τους.