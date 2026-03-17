ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,9% των θανάτων στη Θεσσαλία το 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων για την περίοδο από την πρώτη (1η) έως και την πεντηκοστή δεύτερη (52η) εβδομάδα του έτους 2025 (30/12/2024 – 28/12/2025).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε 121.566 (61.507 άνδρες και 60.059 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν ανέλθει σε 126.164 (63.767 άνδρες και 62.397 γυναίκες) σημειώνοντας μείωση κατά 4.598 θανάτους (-3,6%).

Από την ανάλυση του συνόλου των θανάτων ανά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, κατά την περίοδο των πενήντα δύο (52) εβδομάδων του έτους 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, καταγράφηκαν μειώσεις στις δώδεκα από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας.

Οι σημαντικότερες σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 1.361, 704 και 624 θανάτους, αντίστοιχα.

(*) Στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 8.740 θάνατοι έναντι 8.907 το 2024 (-167) παρουσιάζοντας μείωση 1,9%.

