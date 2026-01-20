ΕΛ.ΑΣ.: Yποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ισχύει υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για την κίνηση αυτών στο σύνολο του οδικού δικτύου της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Περαιτέρω, οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών μέσων που βρίσκονται στα οχήματά τους, καθώς και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των αντιολισθητικών, με γνώμονα την προάσπιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.