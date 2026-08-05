Ενίσχυση της ΔΕΥΑ Τυρνάβου με νέα εργαζόμενη

Μία ακόμη εργαζόμενη εντάχθηκε στο δυναμικό της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες της επιχείρησης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη λειτουργία και τον δημόσιο χαρακτήρα της.

Σήμερα, στο γραφείο του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης και η υποδοχή της Ζωής Ούρδα του Νικηφόρου, η οποία αποσπάται στη Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου για λόγους συνυπηρέτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η κα Ούρδα είναι υπάλληλος Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ειδικότητας ΥΕ Ειδικών Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Η απόσπασή της εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου και έχει αρχική διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα εργαζόμενη, της ευχήθηκε υγεία, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. με προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να διεκδικεί τη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών και της Δ.Ε.Υ.Α. με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, σε μια περίοδο που εντείνονται οι πιέσεις απέναντι στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και προωθούνται πολιτικές που αντιμετωπίζουν το νερό ως εμπόρευμα αντί ως κοινωνικό αγαθό.