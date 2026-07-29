Ενίσχυση του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Τυρνάβου με νέα χλοοκοπτικά τρακτέρ

Με συνέπεια στον σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, ο Δήμος Τυρνάβου προχώρησε στην προμήθεια δύο νέων χλοοκοπτικών τρακτέρ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Πρόκειται για δύο χλοοκοπτικά τρακτέρ STIGA ESTATE 7122W, συνολικής αξίας 13.000 ευρώ, τα οποία προορίζονται για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συντήρηση μεγάλων χώρων πρασίνου, γηπέδων, πάρκων και κοινόχρηστων εκτάσεων σε όλο τον Δήμο.

Τα νέα μηχανήματα διαθέτουν ισχυρό δικύλινδρο βενζινοκινητήρα 708 cc, πλάτος κοπής 122 εκατοστών, υδροστατική μετάδοση κίνησης, κάδο συλλογής χλόης 300 λίτρων, δυνατότητα συλλογής, τεμαχισμού και οπίσθιας εξαγωγής της χλόης, καθώς και σύγχρονο φωτισμό LED, προσφέροντας υψηλή απόδοση και ευελιξία στις καθημερινές εργασίες της υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας προμήθειας αποκτήθηκε και νέος βενζινοκίνητος φυσητήρας πλάτης, ισχύος 4,5 ίππων, ο οποίος θα ενισχύσει τις εργασίες καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου.

Παράλληλα, δύο υφιστάμενα χλοοκοπτικά τρακτέρ του Δήμου, τα οποία ολοκληρώνουν τη διαδικασία συντήρησης και επισκευής τους, θα μεταφερθούν μόνιμα στις Δημοτικές Κοινότητες Δαμασίου και Αργυροπουλίου, ώστε να καλύπτουν άμεσα τις ανάγκες των περιοχών αυτών, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης του εξοπλισμού και βελτιώνοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Η ενίσχυση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας της δημοτικής αρχής για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες.

Σε δήλωσή της, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ευγενία Μαμανού ανέφερε:

«Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου πριν από δυόμισι χρόνια, βρήκαμε ένα αμαξοστάσιο με ελάχιστο λειτουργικό εξοπλισμό και πολλές ανάγκες. Με επιμονή, καθημερινή δουλειά, σωστές προτεραιότητες και με σταθερό γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι τη λογική του κόστους και του κέρδους, καταφέραμε σταδιακά να ανανεώσουμε τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, να επισκευάσουμε μηχανήματα που παρέμεναν εκτός λειτουργίας, να προμηθευτούμε νέα εργαλεία και, το σημαντικότερο, να ενισχύσουμε την υπηρεσία με προσωπικό.

Γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να εργαζόμαστε μέσα σε συνθήκες υποστελέχωσης, χρόνιας υποχρηματοδότησης και μεγάλων ελλείψεων, που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δήμων και των δημοτών. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για να βελτιώνουμε καθημερινά τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Η Υπηρεσία Πρασίνου είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία, όμως για εμάς αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημότες πρέπει να επιβαρύνονται συνεχώς με νέα βάρη.

Επιλέγουμε να αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος της κοινωνίας και όχι να μετακυλίουμε το κόστος στους πολίτες. Αυτή είναι μια διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργία του Δήμου και θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, γιατί προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά και κάθε κοινότητα του Δήμου Τυρνάβου».